La secrétaire d’État aux personnes handicapées visite l'association Lehugeur-Lelièvre à Flers

L'association Lehugeur-Lelièvre s'occupe de personnes handicapées, principalement d'enfants et d'adolescents, de l'Orne, mais aussi du CHU de Caen (Calvados), ou d'hôpitaux parisiens.

La ministre salue la fusion

Depuis le 1er janvier dernier, Lehugeur-Lelièvre qui a fusionné avec l'association Marie-Ange Mottier, compte 16 établissements dans l'Orne et le Calvados, et emploie 450 professionnels qui réalisent annuellement 55 000 journées d'aide au handicap, à la déficience ou à la dépendance, et 18 000 autres journées en rééducation et réadaptation, pour un budget de fonctionnement de plus de 25 millions d'euros.

Désormais une fondation

C'est aussi désormais une fondation, pour assurer la pérennité financière de la structure.

Ségolène Neuville a visité successivement la librairie solidaire "All livres", qui emploie 11 travailleurs handicapés et se développe grâce à un site de vente en ligne. Puis elle a visité l'Institut médico-éducatif Marie Crué, et enfin le Centre de médecine physique et de réadaptation La Clairière, inauguré en 2013 à proximité du centre hospitalier de Flers, saluant la fusion et la complémentarité de toutes ces structures :





Impossible de lire le son.



A LIRE AUSSI