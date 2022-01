Après l'attentat, la Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray sort un numéro spécial de son bulletin municipal

Le mardi 26 juillet 2016, deux terroristes s'introduisaient dans l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) et égorgeaient le prêtre Jacques Hamel, suscitant l'émotion dans le monde entier. Plus d'un mois après, la municipalité consacre six pages de son magazine municipal, "Le Stéphanais", à l'événement et laisse la part belle aux analyses.

Philosophe, écrivain et professeur de sciences politiques

Au-delà de l'interview du maire Hubert Wulfranc et des réactions des élus de tous les groupes du conseil municipal, les rédacteurs sont allés à la rencontre de l'écrivain Didier Daeninckx, du philosophe Frédéric Worms et du professeur de sciences politiques Gilles Kepel pour qu'ils livrent leurs analyses post-attentat. Le Stéphanais met également en exergue Ernest Renan (18223-1892) qui a inventé la notion de "vivre ensemble".

Un court article est consacré à l'archivage des objets et témoignages déposés au pied de l'église et récupérés par les services municipaux. Enfin, une pleine page évoque les travaux des enfants des écoles stéphanaises, invités à réaliser mille grues en origami, symbole de paix universelle au Japon.

