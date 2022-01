Comme chaque année, l'étude s'intéresse à de nombreux critères : le logement, les études, les sports, les sorties, la culture, les transports, l'emploi... Ses conclusions ont été rendues publiques ce mercredi 7 septembre 2016.

43 entités urbaines ont été ainsi classées pour déterminer où il fait bon étudier, et réparties par catégories : les métropoles pour plus de 40 000 étudiants, les grandes villes pour 20 000 à 40 000 étudiants, et les villes moyennes (de 8 000 à 20 000).

Pour cette 10e édition du palmarès du magazine L'Etudiant, Caen est 16ème du classement général et 5ème place du classement des grandes villes juste derrière Dijon.

Son palmarès par critère

Evolution du nombre d'étudiants sur 10 ans : 31e au classement général

Transports : 34e au classement général

Dynamisme de l'emploi : 25e au classement général et 6e au classement des grandes villes, exæquo avec Dijon.

Offre culturelle : 18e au classement général et 3e au classement des grandes villes

Offre de formations pour 100 000 habitants : 6e au classement général et 4e au classement des grandes villes

Taux de réussite en première année de licence : 14e au classement général et 7e au classement des grandes villes.

Part d'étudiants : 8e au classement général et 5e au classement des grandes villes

Ensoleillement : 32e au classement général

Logement : 2e au classement général et 2e au classement des grandes villes

Rouen classée 18e

La ville de Rouen arrive derrière Caen, à la 18e place du classement. Son palmarès par critère :