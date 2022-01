Prix de l'Accueil à Rouen : choisissez votre commerçant préféré !

Véritable tradition à Rouen (Seine-Maritime), le Prix de l'Accueil revient pour la 19e fois ! La Ville, organisatrice de l'événement avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, a présenté cette nouvelle édition mardi 6 septembre 2016 chez Cam's Cake, dont la fondatrice, Camille Blot, vainqueur en 2015 de ce Prix de l'Accueil.

550 participants, 12 lauréats

Le principe reste le même. Jusqu'au 15 octobre, des clients mystères se rendent jusqu'au 15 octobre merchez les commerces participants - 550 cette année, un record - et les évalue à leur insu selon une grille de critères. La ville est découpée en quatre zones : centre, sud, ouest/nord-ouest et est/nord-est. Il y aura plusieurs commerces lauréats - ils sont divisés en plusieurs catégories : bars, commerces à vente assistée, restaurants, magasins de libre-service spécialisés... - pour chaque zone. En tout, 11 professionnels seront récompensés.

Pour Valérie Fourneyron, conseillère municipale et députée, cet événement est l'occasion de "valoriser les savoir-faire de nos commerçants". Et l'élue de rappeler "qu'à Rouen, l'activité commerçante est puissante, avec beaucoup d'indépendants. C'est une vraie force et cela constitue l'identité de la ville".

"Accueillir les clients comme nous aimerions être accueillis"

Les clients ont également leur mot à dire puisqu'un prix du public est attribué. Ils ont jusqu'au 24 octobre pour se rendre sur rouen.fr et voter pour leurs trois commerces favoris. Celui qui aura obtenu le plus de suffrages, comme Cam's Cake en 2015, remportera ce prix. Camille Blot donne déjà quelques secrets pour séduire les cients : "J'ai recruté des gens souriants, chaleureux. Ici, nous accueillons les gens comme nous aimerions être accueillis."

Enfin, un client sera tiré au sort parmi les votants et remportera un week-end à Barcelone.

