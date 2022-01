Rentrée 2016 : trois classes supplémentaires ouvrent dans l'Orne

Dans l'Orne, les décisions du « comité technique spécial départemental » de l'éducation nationale, ont été adoptées à l'unanimité, ce mardi matin 6 septembre: trois classes supplémentaires ouvrent à Mâle, à Hauterive et à Randonnai, à l'occasion de cette rentrée scolaire, pour faire face à un afflux du nombre d'élèves.

"C'est un satisfecit, la rentrée se passe bien, je dirais même très bien" a commenté François Lacan, directeur des services de l'éducation nationale dans l'Orne.

Maintien temporaire de la Segpa de Vimoutiers

Concernant le second degré, c'est aussi une bonne nouvelle avec la confirmation du maintient temporaire, pour un an, de la section spécialisée Segpa de Vimoutiers, qui aurait du fermer à cette rentrée. Mais il n'existait pas de transport dédié pour emmener les sept élèves concernés vers un autre lieu, et cette année sera mise à profit pour trouver une solution, explique François Lacan.

Exercices contre le risque terrorriste

Enfin, le représentant de l'éducation nationale explique que pas moins de trois exercices de confinement des élèves seront réalisés durant cette année scolaire dans chaque établissement scolaire du département, pour tenter de prévenir un risque terroriste. Le premier de ces exercice aura lieu partout, avant les congés scolaires de la Toussaint.

François Lacan, directeur de l’Éducation Nationale dans l'Orne :

De mémoire syndicale, il y a bien longtemps qu'un vote positif et unanime n'avait pas conclu une telle réunion.

Laurent Charles, délégué du syndicat d'enseignants SnuIpp-FSU de l'Orne :