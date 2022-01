Normandie : Jean Manuel Cousin parraine NKM pour la primaire de la droite et du centre

La primaire de la droite et du centre aura lieu les 20 et 27 novembre prochains. La liste définitive des candidats sera communiquée le 21 septembre 2016. Des candidats qui devront avoir remis l'ensemble des parrainages nécessaires à leur participation le 9 septembre 2016 à 18h00.

Jean Manuel Cousin signe pour NKM

Si certains candidats n'ont eu aucun mal à trouver ces signatures (2500 adhérents républicains + 250 élus) d'autres sont toujours à la recherche des derniers soutiens. Dans ce cadre précis, Nathalie Kosciusko-Morizet a reçu, lundi 5 septembre 2016, la signature de Jean Manuel Cousin, conseiller régional de Normandie et soutien de François Fillon.

«Je lui apporte bien volontiers mon parrainage d'élu régional pour qu'elle participe à ce débat, non pas parce qu'elle est une femme - ce serait réducteur et désobligeant au regard de son intelligence - mais parce qu'elle a le talent, la compétence et l'honnêteté pour concourir aux plus hautes fonctions de l'Etat»