Valognes : sauvez la dernière demeure de Barbey d'Aurevilly

Valognes (Manche), le Versailles Normand, compte encore aujourd'hui une quarantaine d'hôtels particuliers, mais peu ouvrent leurs portes au public. Parmi ceux-ci, l'hôtel Grandval-Caligny, qui appartient à la famille Fauvel. Maud, fille de l'une des deux propriétaires, propose des visites guidées de cette demeure style XVIIe/XVIIIe siècle, dans laquelle l'écrivain Barbey d'Aurevilly a vécu, de 1872 à 1887, et où il a terminé "Les Diaboliques", son recueil de nouvelles.

Expos, concerts, conférences

Problème : un membre de la famille, propriétaire d'une partie de l'hôtel, souhaite vendre sa part. Maud Fauvel a donc lancé un fond de dotation pour acquérir cette partie de la demeure, et continuer d'accueillir le public avec un projet d'envergure. "Le fond de dotation est une structure qui permet de sauver du patrimoine ou organiser des événements culturels à but philantropiques, culturels, d'intérêt général. Nous aimerions continuers à faire visiter cet endroit et pourquoi pas y organiser des concerts, conférences, expositions..."

Au moins 200.000 euros sont nécessaires pour acquérir cette partie de l'hôtel. C'est ensuite le fond de dotation qui en deviendrait propriétaire. "Ce sont des fonds privés, mais même les petits dons sont les bienvenus !" assure Maud Fauvel qui espère rassembler un maximum d'argent avant la fin de l'année.

Une demeure typique

L'hôtel Grandval-Caligny sera ouvert lors des journées européennes du patrimoine, les 17 et 18 septembre 2016. L'occasion pour les visiteurs de découvrir la décoration et les meubles style 17e ou 18e, les escaliers en pierre de Valognes, le miroir du grand salon en glaces de La Glacerie, le poële en faïence dans la salle à manger de Barbey d'Aurevilly où encore le jardin où il avait planté 150 pieds de rosiers, "pour la volupté de l'été prochain"...

BONUS AUDIO - Maud Fauvel présente l'hôtel Grandval-Caligny etexplique le fond de dotation

Pour s'informer ou faire un don, rendez-vous sur la page Les Printemps de Grandval-Caligny