Le tournoi national espoir de basket, ce week-end à Alençon

La dix-huitième édition du tournoi national espoir de basket d'Alençon sera disputée ce samedi 10 et ce dimanche 11 septembre 2016 au gymnase Louvrier d'Alençon (Orne). Devenu une véritable institution du début de la saison de basket, il verra s'affronter les jeunes de six clubs français de ProA et de de ProB.