L'Agenda en Normandie : jeudi 8 septembre

MANCHE

Le groupe de rock granvillais Garo’Riff est en concert de soutien pour l’association Fasodestin demain soir à Donville à partir de 21h00 à la salle des fêtes. Sur place il y a une vente de gâteaux et de boissons, l'entrée est gratuite. Une cagnotte sera mise en place afin que chacun face un don en fonction de ses moyens. Vous contribuer à la construction d’un orphelinat et d’une école, les infos sur fasodestin.org.

Dimanche, participez à une balade dans la rade de Cherbourg sur le Marité et à une dégustation d'huîtres. L'occasion de naviguer à bord de ce trois-mâts goélette d’exception, de découvrir la navigation à la voile dans une ambiance conviviale et instructive, vous pourrez participer à la manoeuvre. Rendez-vous à 13h45 au quai de France.

CALVADOS

Ce vendredi à May-sur-Orne c'est la 5ème édition du forum des métiers et de l'emploi de 9h à 13h. 4 h pour trouver un emploi ou une formation, c’est le défi de la communauté de communes de la Vallée de l’Orne.

52 partenaires, entreprises, institutions, organismes de formation, seront là pour vous informer, orienter et présenter les 300 offres d’emploi à pourvoir. Penser à apporter un CV.

Rendez-vous au Paléospace de Villers-sur-Mer ce dimanche à 14h30 pour un Safari-photo en Rosalie dans le marais. Conçue pour la famille, cette balade en Rosalie se déroule comme un rallye. Muni de cartes et indices, découvrez les lieux remarquables du marais : faune, flore, histoire et validez votre passage par une photo. L’excursion se poursuit avec un parcours pédestre pour répondre aux questions présentes sur votre carnet suivi d’un débriefing. Comptez 2h et n’oubliez pas votre appareil photo !

ORNE

Tout ce week-end rendez-vous au Val au Perche. Samedi après-midi participez à une balade organisée par les Amis du Patrimoine et le soir vous profitez d'un repas dansant. Le dimanche c'est un grand vide-greniers avec restauration prévue sur place.

Samedi de 14h à 18h rendez-vous au 8ème Forum des Associations à la salle omnisports place Castle Cary à Rémalard. Venez retrouver et surtout découvrir l'ensemble des associations sportives et culturelles. Des démonstrations vous seront proposées, c'est organisé par la mairie de Rémalard, l'entrée est libre.