En 2015, la collecte des Restos du coeur, organisée en partenariat avec l'enseigne Carrefour, avait permis de récolter 50 tonnes de fournitures scolaires au profit des familles défavorisées. En cette année 2016, Sophie De Pauw, enseignante au lycée Val-de-Seine et responsable des bénévoles pour la collecte de Mont Saint Aignan, fait grise mine. "J'ai l'impression que les gens donnent moins cette année, constate-t-elle amèrement. Nous manquons de trousses, de protège-cahiers, de papier à dessin et de taille-crayons".

Des fournitures pour la rentrée 2017

Habituée des collectes et des établissements scolaires, Sophie De Pauw avoue conseiller les donateurs par rapport à la longue liste nationale proposée par les Restos et distribuée aux clients à l'entrée des magasins Carrefour. "Des classeurs rigides figurent sur la liste de fournitures, fait-elle remarquer, mais aujourd'hui, tous les enseignants ne demandent plus que des classeurs souples". Devant les dons importants de cahiers et de feuilles perforées, les bénévoles s'efforcent désormais de cibler davantage les besoins. La rentrée scolaire étant passée, les trois quarts des fournitures collectées ce samedi, excepté les agendas, ne seront redistribuées aux familles que l'été prochain.

