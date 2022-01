A Deauville, la population change le temps d'une semaine, du 2 au 11 septembre 2016. C'est le 42eme festival du film américain. On a déjà pu croiser Chloë Grace Moretz, Julie Gayet, Diane Kruger, Ana Girardot, Audrey Pulvar ou encore Frédéric Mitterand, le président du jury. On ne croisera pas Michaël Moore, qui n'a finalement pas pu se déplacer pour l'occasion. On croisera encore

Déjà, sur les réseaux sociaux, c'est l'effervescence.

Vendredi 2 septembre, Chloë Grace Moretz reçoit le Nouvel Holywood.





Sur le tapis rouge, l'élégance est au rendez-vous:

#Deauville2016 #RedCarpet Cérémonie d'ouverture de la 42e édition du Festival du Cinéma Américain pic.twitter.com/dvZ0SSneTE — DeauvilleUS (@DeauvilleUS) 3 septembre 2016





Diane Kruger est de la partie dès vendredi 2 septembre au soir, pour la présentation du premier film de ce festival, The Infiltrator (le 7 septembre dans les salles)

Toutes les informations pratiques pour la suite du festival sont sur le site officiel.