Stupéfiants dans la Manche : 10 000 euros en liquide enterrés dans le jardin

Deux jeunes hommes âgés de 23 et 25 ans ont été interpellés en milieu de semaine chez eux, à Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche) par les enquêteurs de la police de Cherbourg.

10 000 euros en liquide enterrés dans le jardin

Lors de perquisitions des téléphones portables servant aux transactions ont été retrouvés ainsi que 10 000 euros en liquide enterrés dans le jardin de la maison des prévenus.

Présenté vendredi 02 septembre 2016, devant le tribunal correctionnel de Cherbourg, l'un a été condamné à 6 mois de prison dont 5 avec sursis et placé en détention, le second a été placé sous contrôle judiciaire, il sera jugé en décembre.

Cannabis et héroïne

L'enquête avait débuté avec l'arrestation mardi 30 août 2016, d'un consommateur lors d'une transaction, un trafic qui porterait sur l'acquisition et la revente de 6 kg de résine de cannabis et 80 grammes de cocaïne sur un an selon les déclarations de l'un des deux prévenus.

