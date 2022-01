Pour la 5ème année consécutive, les Restos du coeur se sont associés avec l'enseigne Carrefour pour subvenir aux besoins des familles défavorisées en matière de matériel scolaire. Toute la journée de samedi 3 septembre 2016, entre trois et cinq bénévoles collecteront à l'entrée des magasins français, dont ceux de Mont-Saint-Aignan, Tourville-la-Rivière et Barentin (Seine-Maritime) : cahiers de grand et petit format, feuilles et copies doubles pour classeur, classeurs rigides et souples, rouleaux de plastique pour recouvrir les livres, trousses, crayons de couleur, feutres, etc. "Le manque de bénévoles ne nous permet pas d'aménager des collectes dans davantage de magasins", regrette Mathilde Roger, responsable de la communication pour Carrefour. "Il était préférable de concentrer l'opération dans les hypermarchés, de façon à ce que des bénévoles y soient présents toute la journée".