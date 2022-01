Le dimanche 26 juin 2016, à 21h, à Herouville st clair, au nord de Caen (Calvados), une jeune femme refuse l’accès de son appartement à son ex-compagnon. En effet, le couple, parents d'un enfant de sept mois est séparé. La garde du bébé est confiée à la mère qui réside depuis lors à Herouville st clair. Le père, quant à lui, tourne mal et devient SDF.

Elle l'héberge malgré leur séparation

Malgré leur séparation et sans doute touchée par sa situation, elle accepte de l’héberger temporairement en mai 2016. Mais, ce dimanche au soir du 26 juin, il se présente chez elle agressif et alcoolisé. Celle-ci le renvoie et s'enferme à clé. L'individu fonce alors littéralement dans la porte, à tel point que celle-ci tombe à terre ! Suite à quoi, s'introduisant dans les lieux, il frappe violemment la jeune femme.

Des précédents dans la violence

Matthieu Benoit, âgé de 22 ans, a été jugé en son absence par le tribunal de grande instance de Caen pour violence sur son ex-conjointe et détérioration de bien appartenant à autrui. Son casier judiciaire porte une mention émanant du tribunal pour enfants pour agression sexuelle. Quant aux violences à l'égard de la jeune femme, il y a eu des précédents en janvier 2016, ce qui justifie le verdict : 3 mois de prison ferme.

