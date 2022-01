Les nouveautés de l'édition 2016 de la Foire de Caen

Conserver ce qui fonctionne tout en se réinventant d'une année pour l'autre. C'est le défi des équipes de Caen Event, structure organisatrice de la Foire internationale de Caen. Des halls remplis d'exposants, des allées marquées de leurs habituels camelots, une exposition événement (A la découverte des 9 dragons du Mékong cette année) et, pour 2016, plusieurs nouveautés :

Un espace "Agora"

Situé sur l'esplanade du Parc des Expositions, celui-ci se veut être un lieu d'échanges et de débats. "Nous avons remarqué l'intérêt des visiteurs pour les conférences l'an dernier", indique Frédérique Gervais, directrice de Caen Event.

Normandie Électrique Tour

Il s'agit de la première édition d'un rallye de l'électro-mobilité, organisé les 16, 17 et 18 septembre 2016. Seules les voitures électriques sont autorisées à participer. "Le gagnant n'est pas celui qui arrive le premier mais celui qui est le plus économe et malin dans son voyage", explique Grégory Berkovicz, président de Caen Event. Deux parcours de 100 et 220 kilomètres sont proposés. Une cinquantaine d'équipages, principalement issus du monde de l'entreprise, est d'ores et déjà engagée dans l'aventure.

Une application

Disponible pour mobile et tablette, cette application développée à Caen et du nom de "Eyye", doit permettre aux visiteurs de se déplacer dans la Foire et de disposer d'un maximum d'informations sur les animations de la Foire. "Le public saura ce qu'il se passe et à quel moment. Il pourra aussi bénéficier d'offres", assure Frédérique Gervais.

La rue du commerce caennais

Ils viennent de toute la France : les exposants ! Cette année, sous l'impulsion des Vitrines de Caen, une allée sera consacrée aux commerçants de la ville. Une quinzaine a répondu présent.

Le " Best of des Expos "

La Foire internationale de Caen fait la part belle en 2016 au Mékong, ce fleuve d'Asie qui traverse le Vietnam, Tibet, Chine, Birmanie, Laos, Cambodge, Thaïlande… Une invitation au voyage et à la découverte ! Il s'agit de la dixième exposition événement organisée par Caen Event. Pour l'occasion, les organisateurs proposent un "Best of des Expos" de la dernière décennie. De quoi replonger le public au cœur de la Route 66, de l'Himalaya, de l'île de Pâques, d'Istanbul, de l'Inde des Maharajas etc.

Pratique. Du vendredi 16 au lundi 26 septembre, de 10h à 21h. Nocturnes (fermeture à 23h) le vendredi 16, le samedi 17, le mardi 20, le vendredi 23 et le samedi 24 septembre. Tarif : 7€ l'entrée. De 4 à 12 ans : 2€ Gratuit pour les moins de 4 ans.