Rouen : après les platanes abattus, des hangars rasés pour la foire Saint-Romain

Les travaux d'aménagement de l'esplanade Saint-Gervais à Rouen (Seine-Maritime), pour permettre d'accueillir la foire Saint-Romain ne se seront pas faits sans sacrifices. Après l'épisode remarqué des 46 platanes centenaires abattus au milieu de l'été, malgré la lutte acharnée des associations écologistes, le déménagement en urgence d'une partie du Musée maritime avait continué d'agiter les Rouennais. Malgré un recours déposé en juillet auprès du tribunal administratif de Rouen, les défenseurs du patrimoine n'ont rien pu faire de mieux pour sauver le hangar 13, utilisé jusqu'ici par le Musée maritime et promis à une destruction partielle.

Le musée maritime amputé

Si le musée en lui-même, ainsi que son atelier de restauration de bateaux, sont restés en l'état, l'atelier d'insertion, la bibliothèque ainsi qu'une réserve, soit 684 mètres carrés, ont été déplacés d'une trentaine de mètres pour laisser de la place aux manèges. "Une travée mitoyenne, de surface presque équivalente, a été rendue disponible et allouée au musée", explique Joël Le Chevalier, administrateur de l'association. Confiants quant à la pérennité du musée maritime, les bénévoles ont été contraints d'aménager dans l'urgence des bungalows afin d'offrir au personnel, notamment les douze salariés du chantier d'insertion, des conditions de travail décentes.

Deux hangars détruits, forains et élus satisfaits

La destruction, qui est en cours, des hangars 15 et 16, devrait constituer le dernier volet de l'affaire. "Le hangar 15 est détruit, le 16 le sera pour le 20 septembre, date à laquelle l'ensemble de l'espace devrait être aménagé", indique Jean-Loup Gervais, maire-adjoint en charge des foires. Il sera alors temps de marquer au sol les emplacements des 200 métiers attendus cet automne.

L'esplanade Saint-Gervais aura donc dû sacrifier une partie de son paysage sur l'autel de Saint-Romain. Mais l'élu, lui, préfère garder en tête l'évolution de la situation : "L'an passé, c'était très tendu avec les forains. La situation a bien évolué depuis". Surtout, il rappelle que les aménagements ne bénéficieront pas qu'à la foire Saint-Romain, mais aussi à d'autres événements : "L'esplanade est un espace de loisirs en cœur de ville appelé à se développer. Aujourd'hui, avec les cirques, les concerts de la Région et la foire, il est déjà occupé 40 semaines dans l'année".

Des forains satisfaits



De leur côté, les forains apprécient. Morgan Joubert, qui refusait catégoriquement de s'implanter sur l'esplanade l'an passé, justifie maintenant cette attitude par "le manque de surface" qu'offrait l'esplanade il y a un an. L'abattage des arbres et la destruction des hangars leur offrent plus de place et plus de choix : "Un parcours a été décidé, un peu comme à Ikea, les gens passeront devant toutes les attractions, c'est très bien ! Et puis il y aura des zones bleues pour les nouveautés". Et tant pis pour les mécontents : "On ne peut pas satisfaire tout le monde ! Mais je suis sûr que les habitants viendront. Il y aura énormément de monde. Maintenant, il faut regarder devant".

CHRONOLOGIE

2015 - Élus et forains ne parviennent pas à se mettre d'accord, les seconds refusant de s'installer sur l'esplanade Saint-Gervais. La foire est annulée.

Élus et forains ne parviennent pas à se mettre d'accord, les seconds refusant de s'installer sur l'esplanade Saint-Gervais. La foire est annulée. Nature - En juillet dernier, une quarantaine de platanes sont abattus pour faire de la place à la foire. Les militants s'insurgent mais les arbres tombent.

En juillet dernier, une quarantaine de platanes sont abattus pour faire de la place à la foire. Les militants s'insurgent mais les arbres tombent. Destructions - Les hangars 15 et 16 sont en train d'être rasés, comme une partie du hangar 13 qui abrite les collections du musée maritime de Rouen.

Les hangars 15 et 16 sont en train d'être rasés, comme une partie du hangar 13 qui abrite les collections du musée maritime de Rouen. Agenda - La foire Saint-Romain devrait bien se tenir cette année. Plus de 200 forains sont attendus du 24 octobre au 22 novembre.



LIRE AUSSI.