A Caen, payez maintenant votre stationnement par téléphone

C'est une innovation pour le stationnement à Caen : ce jeudi 1er septembre 2016 est officiellement lancé le "Pay by phone" à Caen (Calvados), un service pour payer sa place par internet ou par téléphone... et qui offre une plus grande souplesse à l'usager, comme le décrit Stéphane Peillon, informaticien à la ville de Caen, en charge de sa mise en place :

La municipalité voit dans ce dispositif une évolution logique avec le développement de l'usage des smartphones, et qui peut accroître l'activité caennaise en centre-ville. Joël Bruneau, maire de Caen :

Certaines villes françaises compteraient aujourd'hui une part de près de 40% de paiement du stationnement par smartphone.