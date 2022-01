Paris (AFP). Pogba, Zlatan, Dani Alves et les autres: le onze type du mercato

ENTRAÎNEUR:

. José Mourinho (Manchester United): Guardiola, Conte, Ancelotti, Emery... La liste est longue des manageurs aux CV fournis à avoir changé de club à l'intersaison. Mais la venue du Special One à Old Trafford, lui l'ancien homme fort des Blues de Chelsea, suscite à elle seule interrogations et attentes les plus folles. Ses méthodes, son management, sa personnalité ont longtemps été adoubés par le dernier grand coach à succès des Red Devils, Sir Alex Ferguson. Après ses demi-échecs au Real Madrid puis Chelsea (pour son 2e passage), Mourinho se retrouve au pied du mur: réussir ou perdre définitivement son aura de magicien.

GARDIEN:

. Joe Hart (Torino): l'emblématique gardien de Manchester City et de l'Angleterre passait un été tranquille, sous les ordres de son nouveau coach Pep Guardiola quand, à une semaine de la fin du mercato, il a compris qu'il allait devoir changer d'air. "Je sais que c'est une légende pour le club (...) Mais je suis là pour prendre des décisions", a lâché Gardiola le 25 août. Le Chilien Claudio Bravo a depuis rejoint le Nord de l'Angleterre et Hart a dû filer à l'anglaise, en prêt au Torino. Une immense dégringolade.

DEFENSEURS:

. Mats Hummels (Bayern Munich): pour 38 millions d'euros, le Bayern Munich s'est offert le pilier de la défense de la Mannschaft et de son principal adversaire en Bundesliga, le Borussia Dortmund. A un an de la fin de son contrat, et à 27 ans, Hummels a donc choisi de retrouver son club formateur pour passer un cap. Déjà double champion d'Allemagne, l'élégant central vise désormais la Ligue des champions.

. Samuel Umtiti (FC Barcelone): à 22 ans, il symbolise l'attrait des grands clubs pour les jeunes talents français, particulièrement attractifs en cet été de mercato. Le nouveau défenseur central de Barcelone, recruté pour 25 millions d'euros, a marqué les esprits en passant du statut de repêché de dernière minute à celui de titulaire au sein de l'équipe de France finaliste de l'Euro. Ses qualités de relance et son pied gauche ont convaincu les Catalans de miser sur lui, dès à présent, pour rajeunir une arrière garde vieillissante.

. Daniel Alves (Juventus Turin): le Brésilien de 33 ans est peut-être le plus joli coup de l'été, réalisé par la Juve. En fin de contrat à Barcelone, le latéral offensif aux jambes encore jeunes, déboule en Italie gratuitement, pour le dernier gros challenge de sa carrière.

. Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund): champion d'Europe avec le Portugal, intransigeant et offensif sur son côté gauche, le latéral de 22 ans a choisi Dortmund pour continuer sa progression après trois saisons pleines à Lorient. Le Franco-Portugais a rejoint l'Allemagne contre 12 millions d'euros et 20% des éventuelles plus values sur sa prochaine revente. Une possible belle affaire pour tous.

MILIEUX:

. Paul Pogba (Manchester United): la crête la plus célèbre du football mondial coiffe désormais le joueur le plus cher de l'histoire. 105 millions d'euros, plus 5 de bonus, c'est la fortune déboursée par Manchester United pour s'offrir le Français, finaliste du dernier Euro-2016. Une somme d'autant plus folle que Pogba avait quitté United en catimini, il y a quatre ans, pour zéro euro... Le joueur, qui clame son désir d'être un jour Ballon d'Or, est attendu au tournant.

. Mario Götze (Borussia Dortmund): l'ex-enfant prodige du foot allemand revient dans son club formateur, le Borussia Dortmund, avec pas mal de questions en suspens. Peut-il retrouver la confiance et le niveau qui lui ont permis d'être l'unique buteur de finale du Mondial-2014 ? Après trois années fantômatiques au Bayern Munich, le meneur de poche de 24 ans ne revient pas en terrain conquis. Son départ au Bayern il y a trois ans avait été pris comme une trahison par les supporteurs. Il devra être fort pour les reconquérir.

. N'Golo Kanté (Chelsea): le choix d'Antonio Conte. Pour renforcer l'entrejeu des Blues de Chelsea, le nouvel entraîneur italien a jeté son dévolu sur la révélation française de Premier League la saison dernière. Champion d'Angleterre avec Leicester, le milieu défensif doit permettre au potentiel offensif de Chelsea d'évoluer en toute sécurité. Comme Makelele en son temps.

. Renato Sanches (Bayern Munich): le prodige portugais de 19 ans, qui a crevé l'écran lors de l'Euro-2016, a quitté Benfica pour le Bayern Munich, moyennant 35 M EUR... plus 45 M EUR de bonus ! Le milieu relayeur doit prendre une nouvelle dimension sous les ordres de Carlo Ancelotti.

ATTAQUANTS:

. Mario Balotelli: l'enfant terrible du football italien pourrait poser ses valises sur la French Riviera, à Nice. Une nouvelle étape dans la sinueuse carrière de l'attaquant de 26 ans. Une dernière chance surtout ?

. Zlatan Ibrahimovic (Manchester United): à bientôt 35 ans, le géant suédois bonifie à merveille sa fin de carrière. Légende au PSG, l'attaquant à la queue de cheval a rejoint gratuitement Manchester United et la Premier League, un des derniers grands championnats qu'il n'avait pas encore zlatané. Les débuts sont prometteurs (4 buts en 4 matches).