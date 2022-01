Le Piano à vins, rue de Courtonne à Caen

Le Piano à vins annonce donc sa "saison 2" et reprend ses principes : la part belle donnée aux vins de toute la France, l'intérieur tamisé et tout en bois.

"Simple et efficace"

Côté cuisine, on compte des plats assez traditionnels avec une pointe d'originalité. C'est le cas de cette salade de betterave, avocat, œuf et oignon que j'ai choisie dans mon menu entrée + plat à 12,90€. Bien fraîche, elle contraste avec la chaleur ambiante de ce jour-là. Même chose pour l'entrée de mon voisin, un melon en morceaux. Lui a choisi un menu entrée + plat + dessert à 14,90€, qu'il poursuit avec un plat de veau à la sauce paprika et une ratatouille maison. Il termine avec sa tarte normande, "simple et efficace", tout à fait à son goût. Évidemment, il n'y a que l'embarras du choix pour déterminer quel vin boire sur ce repas, avec les conseils du chef de cave… Notez que le mois de septembre sera consacré au Sud-ouest et au Languedoc, de quoi arroser de malbec ou de négrette, deux cépages du sud, les recettes de cassoulet ou de magret de canard du Piano à vins.

Pratique. 11 rue de Courtonne à Caen.

Tél. 02 31 44 85 22