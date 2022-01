Berlin (AFP). Allemagne-Finlande: hommage à "Schweini" et regard vers futur

Bastian "Schweini" Schweinsteiger, pilier de l'équipe championne du monde 2014 au Brésil, a annoncé début août sa retraite internationale.

Joachim Löw, le sélectionneur, offre donc à celui qui fut son capitaine depuis deux ans une 121e et dernière sélection ce mercredi soir, en forme d'hommage, devant le public de Mönchengladbach.

Lukas Podolski, qui a également renoncé à la sélection, était lui aussi invité à honorer sa dernière cape, mais une blessure l'a obligé à renoncer.

Löw a répondu diplomatiquement à la question de savoir si "Schweini" et "Poldi" auraient de toute façon été écartés pour la nouvelle campagne qui s'ouvre dimanche, avec le premier match des qualifications du Mondial-2018, en Norvège.

"Sur le plan humain, ces deux joueurs vont nous manquer, car ils ont énormément donné à l'équipe nationale", a-t-il dit: "D'un autre côté, après chaque grand tournoi il y a toujours un remaniement de l'équipe. Pour les deux, le moment (d'annoncer leur retraite) a été très bien choisi".

Car si l'aventure s'arrête pour les anciens, elle continue pour le coach, qui vient de fêter ses 10 ans à la tête de la Mannschaft. Et l'essentiel est maintenant de préparer le Mondial en Russie, en lançant dans l'arène les cadres de demain.

"Nous voulons lancer plus de jeunes prometteurs, la porte est évidemment grande ouverte", a lancé Löw lors de sa conférence de presse de rentrée lundi.

- Le retour de Götze -

Trois des médaillés d'argent olympiques de Rio, battus en finale par le Brésil de Neymar (1-1, 4-5 tab), joueront contre la Finlande.

Les milieux offensifs Julian Brandt (Bayer Leverkusen) et Max Meyer (Schalke 04), ainsi que le puissant défenseur central Niklas Süle (Hoffenheim) "auront la possibilité de jouer mercredi, c'est certain", a promis le sélectionneur.

Depuis une décennie, le patron de l'équipe nationale n'a jamais cessé d'intégrer régulièrement les meilleurs jeunes de la Bundesliga dans son effectif.

"Nous avons l'an prochain la Coupe des Confédérations, je voudrais l'utiliser pour préparer l'avenir", a-t-il d'ailleurs prévenu, annonçant qu'il laisserait probablement au repos plusieurs cadres, afin de leur épargner trois tournois consécutifs, Euro-2016, Confédérations-2017 et Mondial-2018.

"Jogi" Löw continue par ailleurs de voir en Mario Götze un pilier de son équipe. A 24 ans, après trois saisons difficiles au Bayern, où il est beaucoup passé de l'infirmerie au banc des remplaçants, l'ex-pépite du foot allemand tente de se relancer à Dortmund.

Pour l'instant, son entraîneur en club Thomas Tuchel considère qu'il n'est pas suffisamment affûté, et ne l'a toujours pas fait entrer en jeu cette saison. Löw n'en a cure: il a convoqué l'auteur du but vainqueur en finale du Mondial-2014, et devrait lui donner du temps de jeu contre la Finlande.

Après cet amical, le sélectionneur a par ailleurs promis d'annoncer jeudi le nom du successeur de Schweinsteiger à la fonction de capitaine. Le gardien Manuel Neuer et le défenseur central Jérôme Boateng sont les favoris les plus souvent cités.