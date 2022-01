En Normandie, la médaille d'or européenne de la cardiologie pour le Professeur Cribier

Il est connu dans le monde entier pour avoir permis, en 2002, l'implantation d'une valve artificielle, appelée un temps valve Cribier, dans le corps des patients atteints de rétrécissement aortique, une pathologie souvent mortelle. De lui, on dit qu'il a sauvé plus de 100 000 vies à travers le monde. La réputation du Professeur Alain Cribier, chef du service cardiologie du CHU de Rouen (Seine-Maritime) de 1997 à 2010, n'est plus à faire.

Un parcours récompensé

Le professionnel de 71 ans, auteur de plus de 1500 publications dans sa carrière et récipiendaire de multiples distinctions internationales, en a reçu une nouvelle lundi 29 août 2016 : la médaille d'or de la Société européenne de cardiologie pour récompenser son impressionnant parcours professionnel. Mais cette médaille ne signifie pas que le Professeur Cribier s'arrêtera là. Il est actuellement le responsable médical du futur Medical Training Center, un centre de simulation qui devrait ouvrir dans les prochains mois et grâce auxquels professionnels et étudiants en médecine de Rouen pourront s'exercer.

Pratique. Vous pouvez visionner la cérémonie de la remise de la médaille d'or ici.

