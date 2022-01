Baseball : Keino Perez, l'homme derrière l'incroyable succès des Huskies de Rouen

Le goût de la défaite, Keino Perez ne connaît pas. Ou presque. Joueur des Huskies depuis 2005 et joueur-manager depuis 2012, le natif du Venezuela, a tout connu à Rouen (Seine-Maritime). Et surtout le succès. Le lanceur a remporté 11 championnats sur 12 disputés, le dernier en date dimanche 28 août 2016, huit challenges de France et deux coupes d'Europe B.

Il ne veut plus repartir !

Pourtant, Keino Perez ne pensait pas rester aussi longtemps à Rouen. Venu des Pays-Bas, où il a rencontré son épouse qui le rejoindra rapidement en France, Keino rencontre "peu de talent mais beaucoup d'envie". Petit à petit, il devient le pilier de cette équipe qui commence à faire peur à toute la France. À tel point que le lanceur ne veut plus partir. Vie conjugale - ses deux enfants sont nés ici - et sportive se marient à la perfection. Même le climat ne décourage pas le Vénézuélien : "La météo, moi, ça ne m'affecte pas", sourit-il.

En quête de records

Surtout, Keino Perez garde trois grandes motivations. La première, c'est de faire progresser ses joueurs : "Quand quelqu'un comme Yoann Vaugelade arrive à 17 ans et devient l'un des leaders de l'équipe de France en trois ans, ça fait plaisir. Je me dis qu'il y a quelque chose de moi sur lui". La deuxième, c'est la coupe d'Europe, la grande. Finaliste en 2007, Keino veut "aller plus loin". La dernière, c'est le record du nombre de titres de champions de France. Soit 21. Inatteignable ? "Non, je veux que nos noms soient marqués dans les livres". Bonne nouvelle pour les Huskies : cela signifie que Keino compte bien rester 10 ans de plus.

