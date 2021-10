Un important incendie a pris à Isigny le Buat près Saint-Hilaire-du-Harcouët dans le sud-Manche, samedi 17 juillet. C'est l'établissement de collecte et de traitement des déchets du groupe Sirec qui a pris feu. Un entrepôt de 300 mètres carrés de matériaux polystyrène et pvc a été détruit. Les pompiers sont intervenus avec six grosses lances vers 22h. Ils étaient encore sur place dimanche 18 juillet au matin pour les opérations de déblaiement.