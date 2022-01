Près de Rouen, un mineur vole une voiture avant d'être interpellé

Une femme appelle la police lundi 29 août 2016 à 14h. Elle vient de se faire voler son véhicule à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), près de Rouen. Voiture dans laquelle se trouvait un double des clés et ses papiers. Le(s) voleur(s) ont brisé la vitre du véhicule avant de pouvoir utiliser le double des clés pour s'enfuir avec.

Ils abandonnent le véhicule mais sont vite retrouvés

Le groupe de sécurité et de proximité de la police mène des recherches et, à 14h50, croise le véhicule suspect rue Alsace-Lorraine à Oissel (Seine-Maritime). A son bord, un conducteur et un passager torse nu. Ces derniers, à la vue des policiers, ont le temps d'abandonner le véhicule en pleine voie de circulation, rue Gascogne, et de s'enfuir. Les forces de l'ordre poursuivent donc leurs recherches et finissent par les retrouver rue Alsace-Lorraine. Ils ont coupé à travers les haies pour fuir la police : ils ont encore des feuilles d'arbustes sur eux...

Le conducteur, âgé de 17 ans, habite Cléon (Seine-Maritime), tandis que son passager, 28 ans, est domicilié à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). Au moment de l'interpellation, le passager tente de se débarasser, en vain, d'une carte bleue qui ne lui appartient pas. Ils ont été placés en garde à vue par la brigade de répression de la délinquance automobile qui se charge de l'enquête.

