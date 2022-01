Rouen : ivre au volant, il arrache des plots en béton, des panneaux et percute une voiture

Le Centre d'information et de commandement de la police a reçu un appel au 17, ce mardi 30 août 2016, à 3h du matin. Un véhicule était en train de commettre des dégradations à l'angle de la rue du Champ des Oiseaux et de la rue Pimont, à Rouen (Seine-Maritime).

1,72g d'alcool dans le sang

Sur place, la police voit un véhicule accidenté et coincé entre un plot en béton et une autre voiture qu'il a précédemment dégradée. Le conducteur tente de sortir de là, en vain. Il est contrôlé. Manifestement ivre, il dit avoir perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe, avoir arraché des panneaux de signalisation et des plots en béton avant de venir percuter la voiture stationnée. L'éthylomètre révèle qu'il a 1,72g d'alcool dans le sang. Agé de 36 ans et résidant à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), il est placé en garde à vue après un passage par une cellule de dégrisement.

