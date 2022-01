Premier single d'une mixtape d'inédits de G-Unit à écouter maintenant

Après avoir fait un peu de rangement dans les affaires du G-unit, un disque dur rempli d'inédits du groupe de rap de la East Cost a refait surface. Ils ont décidé de les sortir pour le grand public dans une mixtape intitulée "The Lost flash drive".

Après quelques soucis techniques, la mixtape sera mise en ligne mardi 30 août 2016 au lieu du lundi 29 août. G-Unit a quand même lâché un "clip" afin de nous faire patienter. On y voit Kidd Kidd, Lloyd Banks, Young Buck et Tony Yayo dans le studio de 50Cent, à profiter de la musique. Ils ne savaient pas que les caméras tournaient, donc on les voit complètement au naturel, profiter de "Set the pick".