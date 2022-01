New York (AFP). US Open: Monfils et Tsonga au rendez-vous, Gasquet sombre

Monfils, 12e mondial, n'a pas fait de détails face au Luxembourgeois Gilles Müller, un puissant serveur classé au 37e rang mondial, qu'il a écarté en trois sets 6-4, 6-2, 7-6 (7/5).

"La Monf", de loin le Français le plus en vue cet été avec son titre à Washington, sa demi-finale à Toronto et son quart de finale à Rio lors des JO-2016, a fait, comme souvent le spectacle, fracassant involontairement, pour le plus grand plaisir du public de Flushing Meadows, l'une des horloges électroniques en bord de court.

"J'étais un peu inquiet à cause de mon dos, mais je suis très content de remporter ce match contre un adversaire difficile en trois sets", s'est félicité le Parisien qui, le dos bloqué, avait renoncé à son 8e de finale lors du Masters 1000 de Cincinnati.

Tsonga aussi était dans le flou après des pépins physiques qui ont limité son rendement estival (éliminations au 2e tour à Rio et Cincinnati), mais le N.1 français a dominé sans mal l'Argentin Guido Andreozzi (N.133), issu des qualifications, 6-3, 6-4, 6-4.

Les adversaires au 2e tour de Tsonga et Monfils devraient a priori leur poser encore moins de problèmes avec respectivement l'Australien James Duckworth (N.195) et le Tchèque Jan Satral (N.226).

- Gasquet 'pas au point' -

Gasquet n'a, lui, pas fait illusions: à court de compétition, toujours diminué physiquement, le N.3 français n'a pas pesé lourd face au Britannique Kyle Edmund (N.84) qui l'a balayé en trois sets 6-2, 6-2, 6-3.

"Je me suis arrêté six semaines, j'ai une déchirure de cinq centimètre sur les obliques. Ça a été compliqué de reprendre le tennis", a admis le 15e mondial qui va perdre beaucoup de points au classement ATP après cette première élimination d'entrée en Grand Chelem depuis Roland Garros 2010.

"Je ne suis pas au point du tout et ça se voit vite", a-t-il constaté.

Très attendu après la polémique qu'il a déclenchée à Rio avec son manque de motivation pour les jeux Olympiques, Benoît Paire est venu à bout du Serbe Dusan Lajovic (N.59) en cinq sets 6-2, 2-6, 3-6, 7-5, 6-1.

Le 34e mondial, soutenu par sa compagne, la chanteuse Shy'm, s'est gardé de toute déclaration intempestive, se concentrant exclusivement sur sa victoire et son prochain match, contre le Chypriote Marcos Baghadatis (N.44).

"Dès que je dis la moindre chose, ça sort en gros titre", a regretté Paire, privé dimanche de sélection en équipe de France à titre conservatoire par la Fédération française de tennis pour son comportement à Rio.

- Kerber a confiance -

Si Lucas Pouille a également empoché son billet pour le 2e tour, le contingent français a fondu de façon spectaculaire lors de cette première journée disputée sous une chaleur étouffante: parmi les sept éliminé(e)s, Gasquet donc, mais aussi Adrian Mannarino, Pierre-Hugues Herbert, Julien Benneteau ou encore Alizé Cornet.

Les cadors ont répondu présent, à l'image du N.1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic, de Rafael Nadal, double vainqueur de l'épreuve ou encore de la N.2 mondiale Angelique Kerber.

Djokovic, perturbé par une poignet gauche douloureux depuis un mois, a pris le meilleur sur le Polonais Jerzy Janowicz, 247e mondial, 6-3, 5-7, 6-2, 6-1.

Le Serbe a dû faire appel à l'encadrement médical du tournoi pour soigner, non pas son poignet, mais son coude droit, une blessure sans gravité, a-t-il insisté.

"Je suis plutôt content de mon match, surtout lors des 3e et 4e sets, contre un adversaire plutôt imprévisible", a-t-il résumé.

Nadal, complètement remis de sa blessure au poignet gauche qui l'avait contraint à l'abandon à Roland Garros, a balayé l'Ouzbek Denis Istomin (N.120) 6-1, 6-4, 6-2. Le Croate Marin Cilic, vainqueur de l'US Open 2014, a dominé le Brésilien Rogerio Dutra Silva, 108e mondial (6-4, 7-5, 6-1).

L'Italienne Roberta Vinci, finaliste de l'US Open 2015, a dominé l'Allemande Anna-Lena Friedsam, 46e mondiale, 6-2, 6-4.

L'Allemande Angelique Kerber, N.2 mondiale, a profité de l'abandon de la Slovène Polona Hercog après 33 minutes de jeu: "J'ai confiance en moi, je joue sans doute le meilleur tennis de ma carrière", a souligné celle qui peut déloger Serena Williams de la première place mondiale.