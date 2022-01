Le Recteur de l'académie de Caen ambitieux pour sa première rentrée

Le nouveau recteur de l'académie de Caen (Calvados), en fonction depuis le mardi 16 août 2016, est du genre à prendre le taureau par les cornes. "Après une première analyse, j'ai pu constater que l'académie manque d'ambition, indique Denis Rolland, ancien enseignant et directeur adjoint au Centre national de la recherche scientifique. Quand on voit le décalage entre les bons résultats au brevet et le taux d'entrée dans l’enseignement supérieur, six points en dessous de la moyenne nationale, il y a forcément des choses à améliorer."

Jeudi 1er septembre 2016, plus de 261 000 jeunes normands (137 878 dans le premier degré, 123 454 dans le second), de la maternelle au lycée font leur rentrée dans les départements de la Manche, du Calvados et de l'Orne, dans quelque 1 419 établissements. "Cette année permettra de poursuivre la réforme de fond de l'éducation, notamment au collège".

1 751 élèves de moins

Si le premier degré gagne cinq postes d'enseignants, le second en perd 25 sur l'ensemble des trois départements. Selon le rectorat, cette baisse est due à la diminution des effectifs dans les classes : 1 757 jeunes Normands de moins cette année par rapport à l'an passé.