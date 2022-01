Pas assez de HLM : Ouistreham condamné à 105 000 euros d'amende

Fin juillet 2016, les élus de la commune de Ouistreham (Calvados) ont reçu un courrier de l'Etat les informants d'une amende de 105 127 euros pour non respect de la réglementation en vigueur en matière de logement social. La cité balnéaire en comptait, au 1er janvier 2015, 16% sur son territoire, contre les 25% requis pour les villes de plus de 3 500 habitants. Cette condamnation passe mal auprès du maire Les Républicains, Romain Bail, qui s'interroge même sur les motivations de cette amende : "Alors même qu'on lance un certain nombre de programmes, on nous dit vous n'allez pas assez vite et on nous astreint à une double peine. Je me suis posé la question s'il n'y avait pas des raisons politiques en pensant que mon appartenance politique pouvait avoir une conséquence..."

Dans ce dossier, la mairie a demandé à la préfecture de suspendre cette amende, démontrant la volonté de la ville de construire des logements sociaux. Actuellement, en plus des 450 déjà existants à Ouistreham, 300 autres doivent sortir de terre d'ici la fin 2018. 240 dossiers de demande de HLM sont en attente dans la commune.