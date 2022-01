Seine-Maritime : après une soirée alcoolisée, deux hommes frappent un troisième chez lui

Dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 août 2016, trois hommes rentrent d'une soirée alcoolisée à Bolbec, à une trentaine de kilomètres du Havre (Seine-Maritime). Ils se rendent au domicile de l'un d'eux. Arrivés chez ce dernier, les deux invités s'en prennent physiquement à lui, pour une raison qui demeure encore inconnue.

Il se réfugie au commissariat

Paniqué, la victime parvient à fuir et à se réfugier au commissariat de Bolbec. Les policiers se rendent à son domicile et interpellent les deux suspects, restés dans l'habitation. L'un d'eux se rebelle et insulte les policiers. Ils sont entendus et placés en garde à vue après un passage par la cellule de dégrisement. Ils reconnaissent les fais et font l'objet d'une convocation avec reconnaissance préalable de culpabilité pour le 21 févirer 2017.

