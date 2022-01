Tennis : Tommy Robredo, ancien 5e mondial, disputera l'Open de Rouen

Le directeur de l'Open de Rouen (Seine-Maritime) BNP Paribas l'a annoncé ce lundi 29 août 2016 : Tommy Robredo, actuel 57e joueur mondial, disputera le tournoi du 16 au 18 septembre 2016 au Kindarena. Il rejoint ainsi les trois autres têtes d'affiche déjà annoncées : Benoît Paire (n°34), Malek Jaziri (n°68) et Paul-Henri Mathieu (n°70).

Trois Coupe Davis et 12 titres remportés

Avec Tommy Robredo, le tournoi offre aux spectateurs l'un des meilleurs joueurs au monde de la dernière décennie. Tommy Robredo, c'est 12 titres remportés sur le circuit principal depuis 2005, notamment le Master de Hambourg en 2006, et trois Coupe Davis (2004, 2008 et 2009). C'est aussi une place de 5e joueur mondial en 2006. C'est des victoires contre Alex Corretja, Tommy Haas, Leyton Hewitt, Roger Federer, ou encore Novak Djokovic. Seul Rafaël Nadal semble avoir échappé à ses foudres. Tommy Robredo, c'est enfin une constance rare à ce niveau : à 34 ans, il a disputé sept quarts de finale en Grands Chelems, dont cinq à Roland-Garros et a fini sept saisons dans le Top 20 mondial.

Il part comme l'un des favoris de l'Open de Rouen (Seine-Maritime) mais devra faire face au duo français Benoît Paire-Paul-Henri Mathieu. A moins que la direction du tournoi ne nous réserve une nouvelle surprise. Deux joueurs vont bientôt être annoncés.

Pratique. La billetterie à retrouver ici.

LIRE AUSSI.