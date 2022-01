Baseball : les Huskies de Rouen champions de France pour la 12e fois !

Il y aurait pu avoir l'ombre d'un doute. Après les deux premiers matchs de la finale, disputés à Sénart (Seine-et-Marne), les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) auraient pu flanché. A 1-1, tout restait ouvert. Mais c'est mal connaître les hommes de Keino Perez. En deux jours, ils ont su retourner la situation et ne laisser aux Templiers de Sénart que le goût des désillusions.

Deux victoires nettes

Samedi 27 août 2016, lors du match 3 disputé à Rouen, les Huskies mettent les choses au point. Une victoire 5-1 nette et sans bavure. Ils ne sont alors plus qu'à un match du titre. Et dimanche 27 août 2016, les Normands mettent fin au rêve de Sénart en s'imposant 6-1, évitant ainsi de disputer un 5e et dernier match piège.

Les Huskies remportent leur 12e titre de champions de France. Après avoir gagné le challenge de France et la Coupe d'Europe, les Normands signent une saison historique. Ce qui vaut à leur président, Xavier Rolland, une douche bien méritée.

Retrouver la Coupe d'Europe

Un petit rafraîchissement avant la montée en température des prochains mois : l'an prochain, les Huskies remettront leurs deux titres nationaux en jeu mais disputeront également la coupe d'Europe A, comme il y a 10 anbs, en 2006. Et au printemps 2007, ils en disputaient même la finale. De quoi donner des idées ?

