Football, Ligue 1. Bazile et Diomandé de retour pour défier Bastia

Vendredi 26 août 2016, l'entraîneur du Stade Malherbe Caen (Calvados), Patrice Garande, enregistre les retours dans son groupe de l'ailier Hervé Bazile et du milieu de terrain Ismaël Diomandé. Pour défier Bastia ce samedi 27, il sort de son groupe, par rapport au déplacement à Lyon, Jordan Adéoti et Emmanuel Imorou. Ce dernier est blessé et donc logiquement laissé au repos.

Le groupe caennais pour Caen-Bastia, samedi 27 août 2016

Gardiens : Vercoutre, Dreyer

Défenseurs : Dabo, Yahia, Ben Youssef, Da Silva, Genevois

Milieux : Seube, Delaplace, Malbranque, Féret, Diomandé

Attaquants : Santini, Rodelin, Sané, Karamoh, Bessat, Bazile

