Vienne (AFP). Un an après le choc du "camion charnier", la question migratoire toujours sans réponse

Il y a un an, la découverte en Autriche de 71 migrants morts dans un camion choquait l'Europe, qui consentait, face aux nombreux drames, à un accueil massif de réfugiés, avant de refermer ses frontières et de conclure avec la Turquie un accord plus fragile que jamais.