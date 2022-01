Le Caen Handball s'offre un tournoi amical pour préparer la Proligue

Les 9 et 10 septembre 2016, les clubs de Proligue, la deuxième division du handball français, seront à la lutte dans le cadre de la première journée de championnat. En attendant, les Vikings caennais sont à l'aube d'un week-end de répétition générale avec un tournoi amical organisé vendredi 26 et samedi 27 août 2016 au Palais des Sports de Caen (Calvados). Et le capitaine caennais, Florian Dessertenne est confiant quant à la valeur de son groupe pour découvrir la Proligue dans quelques jours : "Nos quatre recrues doivent notamment beaucoup nous apporter et le groupe se connaît bien".

Programme

Vendredi 26 août 2016

18h : Pontault-Combault/Rennes

20h : Caen-Vernon

Samedi 27 août 2016

18h : Vernon-Rennes

20h : Caen-Pontault-Combault