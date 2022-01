En Normandie, ils kidnappent, séquestrent et torturent un jeune homme dans un camping

Sordide affaire dans un camping de Saint-Pierre-du-Vauvray (Eure), près de Louviers. Mardi 16 août 2016, les forces de l'ordre retrouvent un jeune homme de 21 ans porteur de nombreuses plaies sur tout le corps. Ce Costarmoricain raconte aux gendarmes avoir avait été enlevé, séquestré et avoir fait l'objet de nombreux sévices depuis le jeudi 28 juillet 2016 par deux hommes eux aussi habitant dans les Cotes d'Armor. A l'origine de ces sévices : une dette d'argent liée à l'achat de stupéfiants.

300g de cannabis, un véhicule volé et des armes blanches retrouvés

Le lendemain du témoignage de la victime, des gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention de Louviers interpellent les deux individus qui semblaient prêts à quitter le département. Lors de leurs investigations, les gendarmes ont retrouvé 300g de résine de cannabis, un véhicule dérobé en Bretagne, du ruban adhésif et des armes blanches qui pourraient avoir été utilisées pour contraindre et blesser la victime.

Les deux suspects ont été présentés vendredi 19 août 2016 au parquet d'Evreux (Seine-Maritime), qui a ouvert une information judiciaire. Les deux hommes ont été placés en détention provisoire.

Avec AFP.

