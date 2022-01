En Seine-Maritime, un député demande un plan départemental pour sécuriser les collèges

Le député socialiste de la 5e circonscription de Seine-Maritime Christophe Bouillon n'abandonne pas le terrain de la sécurité. Après une première demande formulée au président du Département Pascal Martin en décembre 2015, l'élu réitère sa proposition d'élaboration d'un plan départemental de sécurisation aux abords des collèges. Une requête formulée par courrier ce jeudi 25 août 2016.

"Engager une nouvelle étape" pour sécuriser les collèges

En décembre dernier, le député avait "souhaité attirer votre attention sur la recrudescence des accidents aux abords des collèges et vous avais suggéré d'engager une nouvelle étape dans la mise en oeuvre d'un plan départemental de sécurisation aux abords des collèges, et, par extension, des lycées". Selon Christophe Bouillon, Pascal Martin n'aurait pas donné suite et avait rejeté cette responsabilité sur les maires.

Accompagner les annonces gouvernementales

Mais à la faveur des récentes annonces du gouvernement - sécurisation des abords des établissements par les réservistes, formation des élèves de 3e aux gestes de premiers secours, exercices de mise en sûreté... - le député relance le président du Département :

"Aujourd'hui, alors que la sécurité des établissements scolaires et des élèves sont au coeur de l'actualité, je réitère ma proposition. Sans doute s'agit-il désormais d'aborder la question de manière plus globale. Des mesures spécifiques viennent d'être annoncées. [...] Je maintiens que la sécurité des collèges demeure une préoccupation partagée. Dans le contexte que nous connaissons, il ne me semblerait ni juste, ni raisonnable, de s'abriter derrière la seule responsabilité des maires, déjà mobilisés pour les écoles maternelles et élémentaires".

