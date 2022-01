Près de Rouen : ivre, il provoque un accident et écope d'une peine de prison ferme

Il est midi ce jeudi 28 juillet 2016 quand un témoin appelle la police pour qu'elle vienne rue des Martyrs à Elbeuf (Seine-Maritime), à une trentaine de kilomètres de Rouen (Seine-Maritime). Selon lui, un homme a tenté de prendre la fuite après avoir grillé un stop sans ralentir et a percuté un véhicule.

Il brise une porte d'hôpital

Des témoins, les amis de la victime, qui n'est pas blessée, le retiennent sur place en attendant les policiers. Ces derniers l'emmènent au commissariat où il est soumis à l'éthylomètre, puisqu'il semble ivre. Il refuse. Emmené à l'hôpital pour des prélèvements sanguins, il refuse une nouvelle fois et brise une porte vitrée. Il finira par accepter à 17h. Résultat pour le prévenu : 1,36g d'alcool dans le sang.

Un courrier d'excuses

Devant le tribunal, mardi 23 août 2016, le prévenu, qui connaît des problèmes d'alcool depuis de nombreuses années, nuance : "Je ne prenais pas la fuite, j'allais me garer sur le parking à côté. Je pensais que la victime avait compris". Il assure également avoir reçu des coups de ceux qui l'ont retenu. Devant la victime, à la barre, il fait profil bas : "Je m'excuse, je lui ai fait parvenir un courrier le lendemain. Je m'excuse aussi auprès du personnel de l'hôpital et des patients. J'assume mes actes".

Son avocat a beau mettre en avant le fait "qu'il se batte bec et ongles pour s'en sortir", le tribunal condamne Cédric Peyrefort - qui a agi en récidive - à une peine de huit mois d'emprisonnement, dont quatre avec sursis et une mise à l'épreuve de deux ans.

