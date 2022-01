Open de tennis de Caen : les inscriptions aux qualifs' ouvertes

La phase des qualifications se déroulera cette année du 19 octobre au 2 novembre 2016 au Tennis Club de Caen (Calvados). Toutes les séries, hommes et femmes, sont représentées, du non classé aux numérotés français.

Les qualifiés affronteront des pointures mondiales

Les finalistes des 3ème et 4ème séries Homme fouleront le court du Zénith de Caen dans les mêmes conditions que les professionnels. Les deux meilleurs joueurs des qualifications intégreront le tableau de la phase finale et affronteront des joueurs parmi les meilleurs mondiaux, du 11 au 14 décembre 2016.

L’an dernier, plus de 550 joueurs dont 25 négatifs et 13 numérotés avaient répondus présent et 800 matchs avaient été joués.

La finale avait vu s'affronter Benoît Paire et Jo-Wilfried Tsonga.