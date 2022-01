Un trafic de stupéfiants mis au jour entre Rouen et Cherbourg

Une cinquantaine de gendarmes ont été mobilisés ces derniers jours sur une affaire de trafic de stupéfiants entre la Seine-Maritime et la Manche, coordonnée par la compagnie de gendarmerie et le parquet de Cherbourg.

Un homme a notamment été interpellé à Rouen mardi 23 août 2016 en fin d'après-midi, sur son lieu de travail. Pour cette opération, la Brigade de recherche (BR) de Cherbourg a été appuyée par le peloton de surveillance et d'intervention (PSIG) Saint-Lô et cinq gendarmes de la BR de Rouen. Le renfort du Peloton spécialisé de protection de la gendarmerie (PSPG) de Paluel, en Seine-Maritime, a été requis pour sécuriser cette intervention, et notamment pour la perquisition de deux domiciles connus du suspect, au nord-est de l'agglomération rouennaise, ainsi qu'au centre-ville.

Au total, neuf personnes ont été interpellées à Rouen mais aussi Cherbourg, Equeurdreville et Valognes. Certaines sont déjà connues de la justice. Les enquêteurs ont saisi 430 g d'héroïne et 35 g de cocaïne, avec le concours d'une équipe cynophile de Vire et d'une autre de Caen. "Il faut saluer l'investissement exceptionnel des enquêteurs et la coordination de l'ensemble des services et du parquet de Cherbourg", a commenté David Bricier, commandant de la compagnie cherbourgeoise.

Ce mercredi 24 août, dans la soirée, quatre personnes étaient toujours entendues sous le régime de la garde à vue. Elle peut durer jusqu'à 96 heures, dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiant. Les protagonistes de l'affaire pourraient être poursuivis pour trafic, détention et revente de stupéfiants et association de malfaiteurs.

