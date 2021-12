A vendre en Normandie : chars de combat et Jeep de la Seconde guerre mondiale

duIl attire le regard des automobilistes qui longent la Nationale 13, à Catz, près de Carentan (Manche). Pourtant, le Normandy Tank Museum va fermer ses portes, pour des raisons économiques, notamment. Un commissaire-priseur viendra le 18 septembre 2016 procéder à la vente aux enchères des collections.

Attentats, grève et calendrier

"Il faut louer le bâtiment, payer le personnel, les charges, et le nombre de visiteurs n'est pas au rendez-vous. On a été un peu plombés avec les attentats, la pénurie d'essence et le calendrier peu favorable aux week-end prolongés. Nous avions déjà une situation un peu précaire l'an dernier, et cette année il serait trop compliqué de passer la saison creuse où l'on a peu de visiteurs", détaille le fondateur Patrick Nerrant, qui constate que les retombées du 70e anniversaire du D-Day ne sont plus d'actualité :

Chars et jeeps mythiques

Parmi les 130 objets mis en vente par la société parisienne Artcurial le 18 septembre : un tank M4 Cadillac de 1942, estimé entre 80.000 et 140.000 euros, une Jeep MB de 1944 estimée à 25.000 euros, un bulldozer Caterpillar D-8 de 1943 estimé entre 4.000 et 6.000 euros. Pour les petits budgets, des mannequins vêtus d'uniformes de pilotes de l'US Navy ou de résistants sont disponibles à la vente pour un prix d'appel fixé à 200 euros. Patrick Nerrant souhaite les voir rester en France :

Ce passionné conserve néanmoins certains véhicules, notamment des avions. Avec, pourquoi pas, l'espoir de monter un nouveau projet à l'avenir, mais "dans d'autres conditions".