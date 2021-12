Avec ses 58 marches, il est moins connu que l'imposant phare de Gatteville (Manche), dans le Val de Saire. Pourtant, depuis cet été 2016, le phare de Carteret (Manche) est lui aussi ouvert au public, grâce à la mobilisation de l'association des Amis de la Chapelle Saint-Louis et de la mairie.

85 mètres au-dessus de la mer

"Ce n'est pas un très grand phare, mais une fois au sommet, on est aussi haut que le phare de Gatteville, à 85 m au-dessus du niveau de la mer", précise Adeline Fressard à l'accueil. Pour ceux qui redoutent la montée, qu'ils se rassurent : "grâce à la falaise, il y a moins de marches". Le sommet permet de profiter d'une vue splendide sur le cap de Carteret (Manche) et au-delà. "Jersey est visible, et par temps clair on aperçoit même Guernesey, Aurigny et Sercq" confirme Adeline Fressard. Pour les plus curieux, des visites commentées sont aussi organisées. On y apprend que le phare a été automatisé en 1976, mais que le dernier gardien a quitté les lieux en 2012.

BONUS AUDIO - Le reportage de Tendance Ouest

Phare de Carteret Impossible de lire le son.

Pratique. Phare ouvert à la visite jusqu'au 18 septembre. Tarifs et horaires à retrouver sur le site de l'Office de tourisme de la Côte des Isles

A LIRE AUSSI.