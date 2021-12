Saint-Pétersbourg (AFP). Face aux traditionnelles coupures d'eau chaude, les Russes s'organisent

Comme dans toutes les villes russes, y compris à Moscou, l'eau chaude qui est fournie par la municipalité est coupée environ quinze jours chaque été, provoquant chez les habitants un agacement tempéré par le recours au système D.

Ces coupures dans l'approvisionnement de l'eau chaude, destinées à permettre l'entretien des canalisations mises à rude épreuve durant les hivers longs et rigoureux, existent également dans la plupart des pays d'ex-URSS tels que l'Ukraine ou le Bélarus.

Les services municipaux arguent que cette mesure est indispensable pour entretenir et réparer le système de chauffage central et les canalisations, qui datent la plupart du temps de l'époque soviétique.

"Ces travaux permettent de préparer la nouvelle saison de chauffage, de tester les canalisations et de surveiller le vieillissement des tuyaux", explique la compagnie municipale de chauffage de Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie.

Car l'habitude en Russie, dans les villes et les régions industrialisées, est celle d'un chauffage urbain et d'une eau chaude urbaine approvisionnés par des centrales.

Ainsi, du début du mois de mai et jusqu'à la fin août, les habitants sont à tour de rôle privés d'eau chaude. Et nombreux sont ceux qui grincent des dents au moment de faire leur toilette.

"Ma douche du matin ou du soir se transforme en un vrai numéro de cirque avec un système de casseroles et de seaux", confie en riant Ioulia Galitch, femme d'affaires de 43 ans qui habite dans l'ancienne cité impériale.

- 'La bouilloire, c'est pour la tête' -

"Dix moyens de se laver sans eau chaude", "Comment laver un bébé quand on est seule et que l'eau chaude est coupée", "Comment laver des cheveux longs en été"... Sur internet, les Russes échangent astuces et conseils pour affronter cette période inconfortable.

Certains conseillent avec philosophie d'"habituer son corps à l'eau froide" tandis que d'autres plus frileux évoquent la manière dont ils s'y prennent pour faire face: "Moi, j'ai besoin de deux casseroles et d'une bouilloire pour me laver entièrement", explique un internaute qui précise que "la bouilloire, c'est pour la tête".

"Des amis me versent de l'eau sur la tête puis je les aide à mon tour, ça permet de rendre tout ça plus drôle et agréable", raconte Jénia, étudiant dans une grande université moscovite.

Pour Piotr Romanov, 35 ans, la solution, c'est "d'aller aux bains publics". Avec nostalgie, il se souvient du temps où, célibataire, il "invitait des filles à se laver chez lui". "Maintenant, je suis marié", soupire-t-il.

Jusqu'à l'année dernière, Evgueni S., musicien, allait prendre sa douche chez des amis pendant les coupures estivales, jusqu'au moment où il a décidé d'investir dans un ballon d'eau chaude d'appoint. Comme environ 20% des Russes.

"Maintenant, ce sont mes amis qui viennent chez moi", dit-il, amusé. "En général, quand ils viennent prendre une douche, ils amènent du thé, de la vodka et ça devient une vraie visite amicale", explique-t-il.

"C'est la solidarité et la convivialité à la russe!", conclut son ami Anton.