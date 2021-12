Baseball : les Huskies de Rouen à égalité en finale du championnat de France

Le suspense demeure dans la finale du championnat de France de baseball. Samedi 20 août 2016, les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) se sont imposés à Sénart (Seine-et-Marne) 6-4 lors du premier match de la série. Mais dimanche 21 août 2016, Sénart a remporté le second match après un duel acharné.

Un match décisif

Les deux équipes sont désormais à égalité. Les matchs 3, 4 et 5 se disputeront samedi 27 et dimanche 28 août 2016 à Rouen. Et le match 3 s'annonce déjà décisif : sur les 13 dernières éditions, le vainqueur de ce match a ensuite remporté la finale à huit reprises.

