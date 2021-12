Calvados : la soirée se termine sur un lit de contention

Le jeudi 18 août 2016, deux femmes, âgées respectivement de 33 et 27 ans, ont été jugées par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour avoir outragé et menacé de mort une personne dépositaire de l'autorité publique.

Récit

Le 7 février 2014 au soir, une femme invite sa sœur cadette à son domicile de Campeaux (Calvados), au nord de Vire. La soirée s'avère bien alcoolisée et un ami présent devient très agressif. A un tel point que les deux femme, inquiètes, sollicitent l'aide des pompiers. Ceux-ci, constatant que la situation leur échappe, font appel, à leur tour à la gendarmerie. Cinq gendarmes se présentent donc sur les lieux du pugilat.

Les pompiers, oui ! La police, non !

Les deux femmes n’apprécient pas, mais alors pas du tout, cette intervention. "Les pompiers, oui ! La police, non !" Elles s'en prennent alors plus particulièrement à une gendarme du groupe, l'insultant copieusement. L'ainée se montre la plus virulente et va jusqu'à proférer des menaces de mort : « Vous allez tous crever, bande de morts ! Et toi, on va te retrouver ! »

Véritable corrida

S'en suit une véritable corrida pour tenter de maîtriser les deux femmes. Cela se terminera à l’hôpital, sur un lit de contention, où le personnel en prendra aussi pour son grade. Les prévenues reconnaissent avoir insulté mais affirment n'avoir jamais proféré de menaces de mort.

"On demande de l'aide, mais on ne l’apprécie pas !"

Carole Etienne, le procureur, requiert 5 et 3 mois de prison avec sursis. "On demande de l'aide mais on ne l’apprécie pas !" Au final le verdict sera de 70h de travaux d’intérêt général pour l'ainée et de 35h pour la cadette. Ces peines devant être effectuées dans les 18 mois. S'y ajoute 200 euros de préjudice morale à l'encontre de la policière menacée.