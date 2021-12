Rio de Janeiro (AFP). JO-2016/Athlétisme - Bolt: "J'ai mis l'athlétisme sur un piédestal"

Q: Que ressentez-vous après cette huitième médaille d'or?

R: "Ça fait du bien. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Huit fois champion olympique, c'est merveilleux. Le 200 m est tellement plus significatif pour moi et j'ai pris du plaisir. Être huit fois médaillé d'or, c'est énorme, c'est choquant."

Q: Quel héritage pensez-vous laisser à l'athlétisme avec ces succès?

R: "Il n'y a rien de plus que je puisse faire (en athlétisme). J'ai prouvé au monde que je suis le plus grand, c'est pour ça que j'étais venu ici et c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai dit que c'était mes derniers jeux Olympiques. J'ai prouvé au monde qu'on peut le faire proprement, avec du travail et de la détermination. J'ai travaillé toute ma carrière, toute ma vie pour ce moment, alors j'espère qu'on se souviendra de moi comme l'un des plus grands sportifs (de l'histoire). J'ai rendu le sport excitant, j'ai donné envie à des gens de le regarder, j'ai mis l'athlétisme sur un piédestal. Je ne peux rien prouver de plus".

Q: Qu'avez-vous pensé de votre course ?

R: "Je n'étais pas content de mon temps, je voulais courir plus vite, même si ce n'était pas un record du monde. J'étais fatigué et j'ai perdu ma forme à la fin. Je voulais courir plus vite, je savais que ce serait dur de battre le record du monde, ce sont mes jambes qui me le disaient. Quand je suis sorti du virage, mes jambes m'ont dit +Écoute, on ne va pas aller plus vite+. Je n'étais pas content de ça, mais je suis content d'avoir eu la médaille d'or."

Q: Qu'en est-il de votre avenir?

R: "C'était ma dernière épreuve individuelle aux jeux Olympiques. (A Londres aux Mondiaux-2017) Je vais clairement courir le 100 m et la 4x100 m, mais je sais que mon entraîneur (Glenn Mills) va me convaincre de courir le 200 m aussi, on verra. Et après, je veux rester impliqué dans le sport (l'athlétisme) mais clairement pas comme entraîneur".

Q: Qui de vous ou de Phelps est le plus grand sportif de l'histoire?

R: "Je pense que la natation et l'athlétisme sont totalement différents. On ne peut pas comparer. Il a gagné tellement de médailles que j'ai le plus grand respect pour lui. (Revenir comme lui après une retraite) Pour moi, quand je prendrai ma retraite, ce sera définitif."

Q: Êtes-vous impatient de participer au relais pour réaliser le +triple triple+?

R: "Je veux vraiment cette médaille d'or pour que ça fasse neuf. Je dirai à l'équipe de faire attention avec le témoin. Avec le relais, on ne sais jamais ce qu'il peut se passer"

Q: Comment voyez-vous l'avenir de l'athlétisme?

R: "Ça se présente bien, les jeunes progressent. Lemaitre a franchi un palier, De Grasse est sur la bonne voie. Le sport va mieux, ils vont le nettoyer et ça va être super".

Propos recueillis en zone mixte