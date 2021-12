Rome (AFP). Migrants: l'Italie se mobilise pour sauver le frère du "petit héros de Lampedusa"

L'histoire d'Ahmed, tout jeune adolescent qui a raconté à son arrivée à Lampedusa avoir traversé seul la Méditerranée pour venir chercher en Europe un médecin capable de sauver son frère gravement malade resté en Egypte, a ému toute l'Italie.

A son arrivée sur les côtes italiennes, le jeune garçon qui ne portait sur lui qu'un certificat médical attestant de la pathologie grave dont était atteint son petit frère, a supplié les autorités italiennes de l'aider.

Deux jours après la publication de l'épopée du "petit héros de Lampedusa", la presse italienne rapporte que l'hôpital Careggi de Florence (Toscane) a offert d'accueillir et de soigner son petit frère âgé de sept ans.

Selon le Corriere della Sera, l'histoire de cet enfant migrant a même mobilisé l'ex-maire de Florence et actuel chef du gouvernement Matteo Renzi qui aurait prié les autorités compétentes de venir en aide au jeune garçon.

Un pont aérien sera déployé pour acheminer le petit malade et sa famille en Italie, tandis que le jeune Ahmed sera pris en charge par une structure d'accueil pour mineurs migrants non accompagnés à proximité de Florence, rapporte le Corriere della Sera.

L'Italie est confrontée depuis le début de l'année à une augmentation des arrivées de mineurs migrants non accompagnés sur ses côtes, dont le nombre a doublé par rapport à l'an dernier à la même période.

Sur les plus de 100.000 migrants qui ont débarqué cette année, plus de 13.705 étaient des mineurs non accompagnés, selon un décompte de l'Organisation Internationale des Migrations (OIM).

Ces enfants migrants voyageant seuls, sans accompagnateur adulte, sont pour la plupart originaires de Gambie, d'Erythrée et d'Egypte et sont en moyenne âgés de 16 ou 17 ans au moment de leur arrivée en Italie.