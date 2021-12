A Rouen, un jeune dépouillé et frappé par quatre agresseurs

La Brigade anti-criminalité a été requise avenue de Bretagne à Rouen (Seine-Maritime) jeudi 18 août 2016 à 2h30 du matin, pour un vol avec violences sur un jeune homme de 26 ans. Celui-ci est rentré à son domicile. Les policiers prennent contact avec lui : il explique avoir été violemment mis à terre par quatre individus qui lui ont dérobé son téléphone portable, ses écouteurs et un briquet Zippo avant de prendre la fuite vers la place des Faïenciers.

Un vélo et trois téléphones découverts

Les forces de l'ordre se rendent sur la place et reconnaissent quatre jeunes hommes. Ils sont contrôlés : âgés de 17, 20 et 22 ans, ils résident à Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray et Sotteville-lès-Rouen. Dans les arbustes situés sur la place, la BAC découvre un vélo dissimulé et une malette à l'intérieur de laquelle sont découverts trois téléphones portables dont celui de la victime, ses écouteurs et son briquet. La victime reconnaît ses biens et identifie ses agresseurs, dont deux sont ivres. Ces derniers ont été interpellés et placés en garde à vue.

