Normandie : course-poursuite avec la police à 140 km/h en ville pour éviter un contrôle

Lundi 15 août 2016, aux alentours de 7h, un homme et une femme à bord d'une Renault Twingo traversent la rue des Martyrs à Elbeuf, près de Rouen (Seine-Maritime) en adoptant un comportement dangereux. La police aperçoit le duo quitter leur place de stationnement et traverse le rond-point sans clignotant.

Course-poursuite entre Elbeuf et Orival à 140 km/h

Afin de procéder à un contrôle, les policiers activent le gyrophare. Lorsque les deux individus remarquent leur présence, le conducteur accélère fortement, grille les "stop", traverse sans ralentir et emprunte même les ronds-points à contre-sens. Le tout, à une vitesse de 140km/h, jusqu'à la commune d'Orival.

Stoppés par un "stop-stick"

Au moment de la course-poursuite, une autre équipage de police se positionne au rond point des routes des roches à Orival, et dispose un "stop-stick" afin de crever les pneus de la Twingo. A l'abord des véhicules de police, le conducteur effectue un demi-tour mais 100 mètres plus loin, celui-ci est freiné dans sa course par le dispositif qui crève les quatre pneus de la voiture. Le conducteur et la passagère abandonnent la voiture et s'enfuient à pied en direction des champs.

Peu après, le conducteur se laisse interpeller par les policiers, et la passagère est retrouvée en contre-bas des fossées, cachée dans la végétation. Tous deux alcoolisés, ils ont été ramenés à l'hôtel de police et le conducteur s'est vu retirer immédiatement son permis de conduire.

A LIRE AUSSI