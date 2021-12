Découvrez La Légende d'Altan ce lundi soir à Bellême

Le spectacle "La légende d'Altan" vous transporte en musique et en vidéo en Mongolie.

Aux différentes étapes de la vie du nomade, découvrez les contes créateurs des instruments de musique et des chants mongols et partez pour une grande chevauchée musicale à travers le désert de Gobi, les montagnes de l'Altaï, les steppes... La musique des nomades est directement inspirée de la nature : le violon cheval Morin Khuur, la flûte Tsuur, les chants diphoniques évoquent le galop, le bruit du vent qui soufflent des montagnes, la rivière qui coule ...

Cheminant d'un répertoire populaire à des improvisations inspirées, la musique vous transportera entre steppes et ciel bleu .

Bon voyage ...

C'est lundi 15 août 2016 à La Grenouille Perchée à Bellême à 20h30. L'entrée est libre, vous pouvez donner ce que vous souhaitez. Le livre-CD du spectacle ets disponible à la vente sur place.

